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السفارة الليبية في تركيا تؤكد أنها على تواصل مع جميع الليبيين بمناطق الزلزال والعمل جارٍ على تأمين خروجهم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال السفير الليبي في تركيا “مصطفى القليب”، إن السفارة تتواصل مع 4 طلاب ليبيين، ومواطن كان في زيارة عمل إلى تركيا، وإن التنسيق جارٍ لتأمين إخراجهم من المناطق التي تضررت من الزلزال.

القليب وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أوضح أن العاملين بالوزارة يواجهون صعوبة بسبب الطرق التي أُغلقت جراء تضررها من الزلزال، حيث أصدر تعليماته بتوجه فريق من السفارة إلى المكان لمتابعة التفاصيل عن قرب.

هذا وأكد القليب أن مواطنين ليبيين آخرين خرجوا سالمين من المناطق المتضررة، ومنهم من وصل إسطنبول، مشيراً إلى أن عددهم ثلاثة.

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الوطن الليبية

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