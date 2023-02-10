المعهد العالي للقضاء يؤكد على مبادئ الهيئة القضائية وأخلاقيات المهنة

عقد المعهد العالي للقضاء محاضرة بعنوان حدود علاقات أعضاء الهيئات القضائية بالوسط الاجتماعي القتها عضو النيابة بمكتب النائب العام فاطمة المنصوري بحضور مدير عام المعْهد العالي للقضاء المخْتار عمر اشْنان.

وتضمنت المحاضرة المبادئ العامة التي يجب أَنْ يتحلَّى بها عضْو الهيْئة القضائية، منْ حيث كوْنه إنسان له حقوقه ويعيش في مجتمعه، ومنْ حيْث احْترام خصوصيات وأخلاقياتِ المهْنة ومراعاة كون المنْتسبينَ إلى الهَيْئَات القضائية سدنة العدالة.

كَما عرضت في المحاضرة مدوّنة أَخلاقيات وسلوك أَعضاء الهيئات القضائية الواردة في القرار رقم (3) لسنة 2008م و الإرْشادات الواردة في المدونات الدولية الناظمة لسلوك أعضاء الهيئات القضائية.