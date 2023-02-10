بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 10 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تقلبات جوية على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة اليوم خاصة على الساحل من رأس جدير إلى إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحياناً (70)كم/س تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (09- 16)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق وتكون جيدة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر وطبرق قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-18)مْ, ولا تتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل من يوم الغد على معظم المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء السبت إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:47)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:54).