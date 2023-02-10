سهيل الغرياني: ينصلح المجتمع وتحصل البركة بإنفاق أهل الخير على “مؤسسة التناصح”

اعتبر سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، أن صلاح المجتمع وحصول البركة، يأتي بإنفاق أهل الخير على “مؤسسة التناصح” التي يرأس ناقذتها التلفزيونية.

واستعرض الغرياني الصغير، أبرز نشاطات مكتب الإرشاد والدعوة خلال شهر يناير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهي عبارة عن لقاءات دعوية وندوات علمية ودروس يومية ومحاضرات أسبوعية وخطب منبرية وحلقات تحفيظ قرآن، على حد تعبيره.

وعلق الغرياني، عليها عبر حسابه، قائلا إن هذه أبرز نشاطات مكتب الدعوة بمؤسسة التناصح في شهر يناير السابق بفضل الله تعالى، وكلها بجهد المقل من إنفاق أهل الخير”.

وتساءل:” ماذا لو أنفقت الأموال على وجهها الصحيح في مثل هذه الأمور، ألا ينصلح المجتمع بذلك وتحصل البركة والخير للجميع؟”، على حد قوله.