تنويــه هـــام من مديرية أمن طرابلس بشأن مرور المركبات على هذه الطــرق أوقـات الذروة

نوه مكتب شؤون المرور و الترخيص بمديرية أمن طرابلس بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حلحلة الازدحام المروري بالعاصمة طرابلس عن طريق منع مرور الشاحنات على الطريق العام أوقات الذروة ابتداءً من 20 فبراير الجاري .

وذكرت مديرية أمن طرابلس في بيان رسمي صادر عنها، أن مركبات الشاحنات سيمنع مرورها على الطريق العام داخل العاصمة أوقات الذروة حيث سيتم وضع لوحات ارشادية تبين المنع من المرور من ناحية الشرق عبر جسر غوط الرمان ، قصر بن غشير ، طريق السواني ، الزهراء ، جسر 27 ، ومن ناحية الغرب عبر جسر 27 ، جسر الزهراء ، طريق السواني ، اتجاه قصر بن غشير إلى جسر غوط الرمان.

وأضاف البيان أن هذا الاجراء سيتم تنفيذه ابتداء من يوم 20 فبراير الجاري من الساعة السابعة صباحاً و حتى الخامسة مساء ، عدا الجمعة حيث يمنع مرور الشاحنات من الساعة الخامسة مساء و حتى العاشرة ليلا.