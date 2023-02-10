إعدام كميات كبيرة من المواد المخدرة في نالوت

الوطن|رصد

أعلنت مصلحة الجمارك الخميس إعدام 2.5 كيلوغرام هيروين، وأكثر من 250 كيلوغرام من مخدر الحشيش، و270 ألف قرص مخدر، جرى ضبطها خلال الفترة الماضية في نالوت .

وأفادت المصلحة، في بيان رصده الوطن بأن عملية إعدام المخدرات جرت بحضور مدير إدارة مراقبة الحدود البرية بمصلحة الجمارك العميد الطاهر خير، ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت العقيد موسي تفوشيت، ورئيس قسم مراقبة الحدود البرية نالوت العقيد خالد عسكر، ورئيس نيابة نالوت الابتدائية، وعدد من الأجهزة الأمنية ذات العلاقة.