استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق شمال ليبيا ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق الشمال في ليبيا منذ يوم أمس الخميس هبوب رياح نشطة إلى قوية مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح على مناطق الساحل الـ70 كيلومتر في الساعة، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إن من المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح على مناطق الساحل الـ70 كم/ الساعة.

وكانت الرياح قد تسببت في سقوط عدد من الأشجار الكبيرة في بنغازي، إضافة إلى سقوط عمود إنارة كبير بالقرب من جزيرة حي السلام المدخل الشرقي للمدينة.

وتوقع المركز أيضًا، سقوط أمطار غزيرة متفرقة على مناطق الشمال، خاصة على أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس ومرتفعات الجبل الأخضر وطبرق.

وأشار المركز، إلى أن الأمطار تكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم مناطق الشمال ما بين 12 إلى 17 مئوية ولا تتجاوز 10 مئوية على المرتفعات الجبلية.

وذكر أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين 14 إلى 20 مئوية.