مختار الجديد: المصرف المركزي يضلل الرأي العام بتقاريره الوهمية

اتهم مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير بالكذب وتضليل الرأي العام من خلال تقاريره التي وصفها بـ”الوهمية”، وأخرها تقريره عن الإنفاق والإيرادات في شهر يناير الماضي.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المصرف المركزي يدعي كذبا الشفافية، ولكنه في نفس الوقت يمارس التضليل للرأي العام من خلال تقاريره التي يصدرها.

وأضاف الجديد:” الناس التي تعد هذه التقارير في المركزي أما أنها ليست فاهمة أو أنهم يعتقدون أننا لا نفهم ويستخفون بعقولنا”.

وتابع:” أوقف عبث هذه التقرير الوهمية يا الصديق الكبير، منظركم قدام الناس بايخ”.

وكان مصرف ليبيـا المركزي، أصدر أمس الخميس، بيانا حول الإيراد والإنفاق العام خلال شهر يناير من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 5 مليارات و900 مليون دينار.

وأوضح المصرف، في تقريره، أن إيرادات المبيعات النفطية 4.7 مليارات والإتاوات النفطية 1.1 مليار دينار والضرائب 3 ملايين والجمارك 10 ملايين دينار وإيرادات أخرى 16 مليونا.