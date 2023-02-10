استمرار العاصفة على شمال ليبيا والأرصاد تحدد سرعة الرياح

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح على مناطق الساحل الـ70 كم/ الساعة.

وتشهد مناطق الشمال منذ يوم الخميس هبوب رياح نشطة إلى قوية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني قد ذكر الخميس أن سرعة الرياح المسجلة في بنينا ببنغازي وصلت إلى نحو 108 كم/الساعة.

وتوقع المركز، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس ومرتفعات الجبل الأخضر وطبرق، مشيرًا إلى أنها تكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية أحيانا.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم مناطق الشمال ما بين 12 إلى 17 مئوية ولا تتجاوز 10 مئوية على المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب ما بين 14 إلى 20 مئوية.