العباني: الصراع في ليبيا ليس سياسيًا حتى يتطلب كل هذه الإجراءات والتعديلات.. والانتخابات ستحل المشكلة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الصراع في ليبيا ليس سياسيًا حتى يتطلب كل الإجراءات والتعديلات واللغط، مشيرًا إلى أن الصراع في ليبيا على السلطة والجماعات التي تمارسها.

العباني أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المؤسسات المدنية قائمة ومعترف فيها، لكنها تخلو من قدرتها على ممارسة السلطة، وبالتالي هذه المؤسسات سواء مجلس النواب أو الوزراء لا تمارس ولا تبسط سلطتها على الإقليم الليبي، ولكن في أحسن الأحوال تمارس سلطة محدودة في منطقة جغرافية محدودة.

ولفت إلى أن الإعلان الدستوري لم يصدره مجلس النواب، لكنه صدر عن المجلس الوطني الانتقالي في الثالث من أغسطس في 2011، ومن ضمن الأحكام جعل من السلطة التشريعية هي السلطة العليا في البلاد ولم تنتهِ مدتها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قبل انتهاء مدته جدد لنفسه بقرار منه.

ورأى أن المؤسسات المدنية القائمة في ليبيا لا سلطة لها، والإعلان الدستوري يقول السلطة العليا في البلاد هي للبرلما،ن إذا كان هو السلطة العليا في البلاد لماذا يتشاور مع مسميات لا علاقة لها بالشرعية كمجلس الدولة مثلًا؟ لكن البرلمان لا يملك السلطة الحقيقة بل صورية.

كما أضاف: “اتجه للنقاش والتحاور مع أجسام غير تشريعية كمجلس الدولة، ومن هنا أؤكد أن السلطة في ليبيا تمارسها جماعات قوة الأمر الواقع وهي جماعات القوة المسلحة ومجلس الدولة. أرى أن حل الصراع في ليبيا يجب أن يتم من الذين يمتلكون السلطة، ولا بد أن تتم العملية إنهاء الصراع مع الوجوه الحقيقية وليست الصورية، كنت مع التعديل الثالث عشر؛ لأن الشارع الليبي لا يرى حقيقة الصراع في ليبيا بل يعتبره صراعًا سياسيًا”.

وتابع: “عندما نتحدث عن القانون نتحدث عن الشرعية، الشرعية في ليبيا هي شرعية الإعلان الدستوري، وهذا الجسم الذي يسمى مجلس الدولة لا وجود له في الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي هو اتفاق لم يدستر ولم يتم الاعتراف به وتاريخ نفاذه سنة وسنة تمدد، انتهت من زمان، الاتفاق أصبح وثيقة كأي وثيقة لا صلاحية لها، ما يسمى بمجلس الدولة هو قوة من قوى الأمر الواقع الموجودة على الأرض بإمكانها إحداث الفعل وأن تعرقل، لكن من الناحية القانونية عرقلتها ضد الشرعية”.

واعتبر أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011 لم يكن بذاك الكمال حتى ينتج قاعدة دستورية للانتخابات، خاصة الرئاسية والبرلمانية وما صدر من قوانين من مجلس النواب 1 أو 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة والبرلمانية لم تجد التغطية التشريعية، وكان الاتجاه نحو إصدار الدستور الدائم ولصعوبة إصدار الدستور الدائم والاستفتاء عليه لأسباب متعددة ونتيجة الضغوط المحلية والدولية والإسراع في العملية الانتخابية باعتبار النظرة العامة لذلك تشير إلى أن الصراع في ليبيا سياسي، والانتخابات ستأتي على هذه المشكلة وتجد لها حلًا، ومن الإجراءات السريعة أن يقوم البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري، وهذا ما قام به وضمنه بالإعلان الدستوري الثالث عشر.

وأفاد أن الضغوط عادة تنتج عن الرأي العام سواء كان محليًا أو دوليًا، كله يدفع تجاه سرعة الانتخابات في ليبيا، ولذلك المشكلة في ليبيا هي مشكلة سياسية وأن الانتخابات ستحل المشكلة.

وبيّن أن ليبيا دولة مستقله ذات سيادة وليست تحت وصاية الفصل السابع الخاص بالعقوبات على ليبيا، فهو الذي جعل هناك بعثة مساعدة ودعم اممية لتساعد الأطراف في ليبيا على الخروج من الصراع وإعادة بناء نظام الدولة.

العباني استطرد في حديثه: “السيد باثيلي أنت مسلم وإفريقي، وكان لنا عشم كبير في تعيينك مندوبًا، ولكن أنصحك ألا تسير على خطوات سلامة والمبعوثين السابقين الذين اعتبروا الصراع في ليبيا سياسيًا، بل هو صراع على السلطة ولا علاقة له بالسياسة”.

وأكد على أن معظم النواب في مجلس النواب قد ملوا من الوجود في المجلس، وأغلب الأعضاء يسعون للانتقال للسلطة الدائمة حتى يسلموا السلطة الصورية لمجلس النواب للسلطة القادمة، وهذا ما ينتظره الجميع، وفقًا لتعبيره.

ووصف في الختام الانتخابات بأنها نبتة ديمقراطية يتم من خلالها التداول السلمي على السلطة ومن خلال صناديق انتخابية توضع فيها أصوات الناخبين ومن بعد يتم فرز الأصوات لتعلن نتيجة الفائز، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك أساسيات لهذه الانتخابات، سواء بشأن من يحمي صندوق الانتخابات أو من يضمن تنفيذ أو التزام النتائج التي سيفرزها الصندوق.

