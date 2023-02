وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع حكومة الدبيبة لتحقيق الاستقرار، ونتفطن لدور القاهرة وأنقرة

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” إن بلاده تعمل على إدارة الملف الليبي من أجل استقرار المنطقة، مع الأخذ في الحسبان “التأثيرات المختلفة” التي تمارسها كل من تركيا ومصر في البلاد.

ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية فقد أشار تاياني إلى أن تركيا لديها نفوذ أكبر في “إقليم طرابلس” ، بينما لدى المصريين نفوذ في “برقة”، قائلا إن ليبيا تعيش وضعًا مختلفًا عما كانت عليه قبل 5 أو 6 أشهر.

وأكد ” تاياني” أن روما تعمل مع حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار المنطقة وأن سلسلة زياراته الأخيرة إلى تونس وتركيا كانت تصب في هذا الاتجاه.

وكان “تاياني” قد زار أواخر الشهر الماضي القاهرة، التقى فيها الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” ووزير خارجيته “سامح شكري” حيث قدم للمسؤولين في القاهرة اقتراحه بشأن معالجة الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة اتفاق الدول المعنية بليبيا على عملية سلام والتحاور فيما بينها بشأن الوضع الليبي، حسب الوكالة الإيطالية.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

