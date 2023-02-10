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بلقاسم دبرز:مجلس النواب خالف الاتفاق السياسي بالتعديل الدستوري الأخير

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

 

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز إن إقدام مجلس النواب على تعديل آخر للإعلان الدستوري يعد مخالفًا للاتفاق السياسي وفيما اشار الى ان البرلمان ما زال ينفرد بالإجراءات التي تحمل الطابع الدستوري شدد على ان المرحلة مرحلة توافق وليست مغالبة.

واكد دبرز انه لايمكن السماح بتفصيل منصب رئيس الدولة على مقاس أشخاص، والتلاعب بالقوانين مرفوض على جميع المستويات وفي سياق متصل قال ان مزدوجى الجنسية فى معظم دول العالم لا يحق لهم تولى مناصب سيادية فى مستوى رئاسة الدولة.

الوسوم

الاعلان الدستوري ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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