مطار الأبرق يستقبل رحلات جوية تعذّر هبوطها في مطار بنينا لسوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا 24

استقبل مطار الأبرق رحلات جوية دولية تعذّر هبوطها على مطار بنينا ببنغازي الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر مطار الأبرق، أنه استقبل رحلات جوية قادمة من تونس وإسطنبول، وذلك بعد توجيه كافة الرحلات الدولية والمحلية من مطار بنينا إلى مطار الأبرق بسبب انعدام الرؤية وسرعة الرياح. وأفاد، أنه تم استقبال رحلات قادمة من تونس وإسطنبول.

وكانت شركة برنيق للطيران قد ذكرت تعذّر هبوط طائراتها بمطار بنينا نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية.

وأشارت إلى أن طائراتها بمطاري الأبرق وطبرق الدوليين ستقلعان إلى مطار بنينا الدولي عند تحسن الرؤية بشكل يسمح لها بالهبوط الأمن.

وتشهد مناطق شمال في ليبيا منذ يوم أمس الخميس هبوب رياح نشطة إلى قوية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح التي تمّ تسجيلها الخميس في بنينا بلغت 108 كيلومتر في الساعة.

وأشار المركز، اليوم إلى أن من المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح على مناطق الساحل الـ70 كيلومتر في الساعة.