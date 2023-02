اوحيدة: البرلمان فعل كل ما عليه وأصدر القوانين لكن الدبيبة ضرب بها عرض الحائط ليفشل الانتخابات

ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن هناك تفاهمًا، ولا يعلم أحد إن كان بين مجلس النواب والدولة أو رئيسي المجلسين، وربما تفاهم ضمني في مشاورات القاهرة السابقة بين لجنتي الحوار على بعض النقاط الواردة في هذا التعديل، لكن ما هو معروف أن لجنتي الحوار كانت تتحاور حول قاعدة دستورية.

اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان المتوقع إصدار قاعدة دستورية على هيئة دستور منفصل، لكن ما صدر هو تعديل دستوري يهيئ انتخابات رئاسية وبرلمانية ومتوقف على إصدار قانون لهذه الانتخابات.

وتابع: “ما تم مناقشته وإقراره مسودة جاء بها الرئيس ونحن عرض علينا مشروع تعديل الدستور، ولكن يبدو أن هناك تفاهمًا عليها بين مجلس النواب والدولة حتى ربما برعاية دولية، ولم نسمع عن ذلك، وما عرض علينا التعديل الدستوري الثالث عشر، ويبدو أن هذه النقاط كان كثير منها مُصرًا عليه مجلس الدولة من خلال تداوله السابق لقاعدة دستورية خاصة تتكون السلطة التشريعية من غرفتين، وبعض النقاط الكثيرة لاحظ أنها منبثقة من طرح مجلس الدولة في الحوارات السابقة، وما تم إقراره تعديل دستوري متفاهم عليه حسب الديباجة المذكورة في التعديل، والآن أقر التعديل وهو صالح ومهيئ لأن يكون قاعدة دستورية من انتخابات قادمة برلمانية ورئاسية وهذا نعتبره إنجازًا ونتمنى ألا يعرقل”.

ولفت إلى أن كل المحطات السابقة القانون كان من يحكم في هذه الأمور وشروط الترشح وغيرها سواء انتخابات المؤتمر الوطني أو مجلس النواب ولم يكن الإعلان الدستوري ينص عليها.

كما أضاف: “القانون دائمًا هو من ينظمها والجلسة كانت بنصاب ثلثين وأكثر من واحد، وتم التصويت على القانون بإجماع الحاضرين وفيما يتعلق بكيف قدم التعديل الدستوري نحن نعلم أنه لا شيء يأتي من الهواء، نعلم أننا في مأزق سياسي ونتلقف أي حل في هذه الأزمة وعبد الله باتيلي قال ما زال يراهن على التوافق ما بين المجلسين، وأنه يوم 27 سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن”.

وأفاد أن الكل يبحث عن حل في الوضع الحالي خاصة بعد لقاءات رئيسي مجلسي النواب والدولة اللذين اجتهدا وحاولا تقريب وجهات النظر وربما برعاية دولية، بالتالي استجابة للواقع الموجود وللخروج من الأزمة ولإيجاد قاعدة دستورية تهيئ انتخابات تم الموافقة ومناقشة بعض المواد.

وشدد على أن المواطن الليبي ذكي، لكن من يتحكمون بسلطة الأمر الواقع هم من يختطفون الدولة، ومجلس النواب فعل كل ما عليه وأصدر القوانين وخليفة حفتر رضي بها، لكن عبد الحميد الدبيبة ضرب بها عرض الحائط فقط ليفشل الانتخابات، والقوة القاهرة التي ذكرها عماد السائح موجودة في طرابلس ولا توجد في مناطق أخرى، فمصلحة الأحوال المدنية للآن لم تصحح السجل المدني وهناك إشكاليات من عام 2014 لم تصحح للآن وهي موجودة في طرابلس.

اوحيدة نوّه إلى أن القوة القاهرة لا علاقة لها بمجلس النواب، والمناصب السيادية هي جزء من اختصاص الدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب فعل ما عليه ويبدو أن هناك تناغمًا مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي تريد إنهاء مرحلة الانتخابات وتصحيح الوضع في ليبيا.

واختتم بالقول: “مجلس النواب قام بما عليه وهذه المسودة هناك تفاهم عليها مع المشري، وإن كنا لا نثق أن شجاعة المشري تتجاوز ما حصل سابقًا، في السابق تم التفاهم معه وعندما ضغطت عليه القوة القاهرة الموجودة في طرابلس تراجع، هل الآن سيتراجع أم يمضي قدمًا؟ هذا سننتظره”.

