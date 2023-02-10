انقلاب شاحنة وسط طريق المطار ومرور طرابلس يقرر منع مرور الشاحنات الكبيرة في أوقات الذروة

أخبار ليبيا 24

انقلبت شاحنة بالقرب من المجمع الصحي غرغور على طريق مطار طرابلس، مما تسبب في عرقلة حركة السير المروري على الطريق، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وذكرت المديرية، أن العمل جارٍ على إزالة الشاحنة وتسهيل حركة المرور من قبل دوريات قسم مرور أبو سليم.

ولم تشر المديرية إلى وجود إصابات نتيجة انقلاب الشاحنة.

وفي السياق، بحث مكتب الشؤون المرور والترخيص بمديرية امن طرابلس، منع مرور الشاحنات على الطريق السريع داخل العاصمة في أوقات الذروة.

وقال، رئيس مكتب شؤون المرور، اللواء عبدالعال وادي، وفقا للمديرية، إن الشاحنات الثقيلة تشكل جزءا من المركبات الآلية، التي تستعمل الطريق العام، ولثقل وزنها وكبر حجمها، بالإضافة لبطأ حركتها؛ فإنها تسبب في أخطار محتملة، إضافة إلى أنها أحد أسباب حالة الاكتظاظ المروري.

وأضاف، أنه دفعا لنحو معالجة مسببات الازدحام المروري جاء هذا المنع مرور الشاحنات باستثناء شاحنات نقل الوقود، وشركة الخدمات العامة والأشغال العامة، والمياه والصرف الصحي.