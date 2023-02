تاياني: إيطاليا تعمل على إدارة الملف الليبي من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها

ليبيا – صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن إيطاليا تعمل على إدارة الملف الليبي، من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها تركيا ومصر والتحدث مع جميع القوى في الميدان.

تاياني وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، قال: إن ليبيا تعيش وضعًا مختلفًا عما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أشهر، ومن الضروري مراعاة ما يحدث، مشيرًا إلى أن الأتراك لديهم نفوذ أكبر في إقليم طرابلس، بينما لدى المصريين نفوذ في برقة ولهذا السبب تسعى إيطاليا إلى الحوار مع الجميع.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تونس وتركيا وكذلك زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر كانت تهدف للعمل من أجل الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن روما تعمل مع حكومة تصريف الأعمال.

