شركة الكهرباء الليبية: صيانة خط “مصراتة – الخمس” رغم ظروف العمل السيئة

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن أعمال صيانة خط “مصراتة – الخمس” جهد «400 ك.ف» تمت على الرغم من ظروف العمل السيئة، المتمثلة في الرياح والأمطار، ووجود شحنة عالية على الموصلات.

وأضافت الشركة في بيان لها، إن أعمال الصيانة تمت بواسطة فريق عمل دائرة صيانة خطوط مصراتة، وتم الانتهاء من شحن الخط وتشغيله في ساعة متأخرة من مساء الخميس في وقت قياسي.

وأمس الخميس، أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وعدم وجود طرح أحمال مبرمج على الشبكة، منبهة إلى أن الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية.