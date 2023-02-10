العرفي: تصويت البرلمان لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري خطوة إيجابية نحو الانتخابات

الوطن|رصد

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن تصويت مجلس النواب لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري خطوة إيجابية نحو إجراء الانتخابات.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية، أن تصويت مجلس النواب سيحل الكثير من الخلافات التي فشل مجلسا النواب والدولة في حسمها.

وكان العرفي قد قال في وقت سابق، إن خطوة مجلس الدولة بالتصويت على شاغلي المناصب السيادية تعد خطوة لتبادل الثقة بين المجلسين، منوهًا أن أهم المناصب السيادية التي يجب تغيير رؤسائها هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية.