مؤسسة النفط تبحث تقديم الدعم لمستشفى العيون في طرابلس

أخبار ليبيا 24

بحثت، إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع إدارة مستشفى العيون بطرابلس، سبل دعم المستشفى بأجهزة ومعدات لتسهيل عمل الكوادر الطبية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن هذا يأتي في إطار التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها .

ونقلت المؤسسة عن مدير عام مستشفى العيون، رانيا الخوجة، قولها، إن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون ضمن البادرة الثانية لدعم المؤسسة الوطنية للنفط اتجاه المستشفى.

وأضافت، أن البادرة الأولى كانت في توفير جهاز خاص بجراحة العيون، حيث تم استخدامه لعلاج أكثر من 3 الآلف حالة لمرضى العيون.

وقالت الخوجة، إن هذا الدعم يأتي كمساهمة من المؤسسة الوطنية للنفط لبرامج توطين العلاج بالداخل والقوافل الطبية، التي تقدم الخدمات الطبية للآلاف من مرضى العيون.

وأشادت بما قدم من دعم في الفترة الماضية من قبل المؤسسة، مما كان له الأثر الإيجابي في علاج العديد من الحالات المرضية من مختلف أنحاء البلاد.