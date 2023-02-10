وزير الخارجية الإيطالي: نعمل في الملف الليبي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أهمية الدور الذي تلعبه بلاده فيما يتعلق باللف الليبي، مشددا على أن إيطاليا تعمل من أجل الاستقرار بالمنطقة كلها بشكل عام، وليبيا على وجه الخصوص.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات صحفية له، إلى ما أسماه بالتأثيرات المختلفة التي تمارسها تركيا ومصر والحديث مع جميع القوى في الميدان.

وقال تاياني، إن ليبيـا تعيش وضعا مختلفا عما كانت عليه قبل 5 أو 6 أشهر، حيث يرى أنه من الضروري مراعاة ما يحدث، مشيرا إلى أن الأتراك لديهم نفوذ أكبر في إقليم طرابلس، بينما لدى المصريين نفوذ في برقة ولهذا السبب تسعى إيطاليا إلى الحوار مع الجميع.

وأضاف وزير الخارجية زيارتي، أن تونس وتركيا وكذلك زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر تهدف إلى العمل من أجل الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن رُوما تعمل مع حكومة الوحدة الوطنية.