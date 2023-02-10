الشركسي: على مجلس النواب أن يقوم بشيء واقعي ملموس باتجاه الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إنه يجب على مجلس النواب أن يقوم بشيء واقعي ملموس باتجاه الانتخابات، حيث لا يمكن ترحيل الإشكالات و إقناعنا أنّ بالترحيل تُحل المشاكل.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المجتمع الدولي يعتبر ما قام به مجلس النواب مناورة سياسية ما لم تكن مقرونة بإنجاز واضح قبل نهاية الشهر.

ولفت إلى أن على مجلس النواب تشكيل اللجنة القانونية وعلى اللجنة الانجاز العاجل والسريع، إذ يجب أن يكون هناك مُنجز يحدد موعد جلي للانتخابات من غير التلاعب بالألفاظ ودس السم في الدسم وزرع الألغام.

وقال إن المجتمع الدولي هيئ نفسه لتجاوز المجلسين مع نهاية الشهر، والمجلسين هما من حفروا قبورهم بأيديهم بالتمطيط والتلاعب بالعملية السياسية، إذ عليهم أن يعتبروا بالصخيرات وجنيف!.