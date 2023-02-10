الصغير: ثاني أكبر فريق إنقاذ أرسل لتركيا كان من الكيان الإسرائيلي

كشف وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن الكيان الإسرائيلي أكبر الداعمين لتركيا.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن أكبر فرق الإنقاذ تم إرسالها إلى تركيا كانت من أذربيجان أولا والكيان الصهيوني ثانيا”.

يشار إلى أن فريقاً يضم عددًا من الأطباء والمسعفين وخبراء إنقاذ وصل إلى مطار أضنة أول من أمس الأربعاء بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الفريق الليبي 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ.

كما جرى إرسال مساعدات عينية متمثلة في بعض الأدوية والأغذية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.