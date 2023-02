المركز الإعلامي للاستشعار عن بعد: ليبيا بعيدة عن النشاط الزلزالي

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنس المشري إن ليبيا بعيدة عن النشاط الزلزالي، وحتى النشاط الذي حدث في الفترة الماضية في البحر المتوسط كان على بعد 250 كيلومترًا.

المشري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن الزلزال الذي حدث في تركيا يبعد عن ليبيا حوالي 2200 كيلومتر.

وأكد أن هذه الزلازل والهزات لا يمكن التنبؤ بها بأي حال من الأحوال.

وأضاف: “كانت لدينا شبكة وطنية لرصد الزلازل متكونة من 15 محطة، لكن تم تخريبها وسرقتها منذ سنوات وتحتاج إلى تطوير ودعم من الدولة لتفعيلها”.

المشري ختم بالقول: الهزات التي حدثت قبالة السواحل الليبية الشهر الماضي49 هزة ليست طبيعية، ولهذا السبب إدارة علوم الزلازل قامت بوضع التقرير وقمنا بنشره.

