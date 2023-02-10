شاهد | مديرية أمن طرابلس تعلن اغلاق تقاطع بشكل نهائي وتصدر تنويهاً هاماً للسائقين

أصدرت مديرية أمن طرابلس تنويهاً هاماً للسائقين في تقاطع العالمين بعد اغلاقه بشكل نهائي في إطار القضاء على الاختناقات المرورية داخل العاصمة.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان رسمي صادر عنها أنه وفي إطار القضاء على الاختناقات المرورية داخل العاصمة مكتب شؤون المرور يقفل تقاطع العالمين بشكل نهائي.

ونوهت المديرية في بيانها أنه بإمكان القادمين من صيدلية العالمين والقاصدين الإشارة الضوئية أولاد الحاج الالتفاف ودوران من حرف U قبيل الإشارة الضوئية الهاني والقادمين من زناتة والقاصدين الإشارة الضوئية الهاني بامكانهم الالتفاف ودوران من حرف U الموجود بالقرب من التقاطع.

وقالت المديرية أن هذا الاجراء يأتي لحلحلة الاكتظاظ المروري الحاصل بالتقاطع نتيجة لعدم إعطاء الأسبقية من قبل السائقين .

شاهد صورة حية لإغلاق التقاطع👇👇: