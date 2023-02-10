تنبيـــه هــــام وعاجل… عاصفة متوسطية تقترب من ليبيا وتحمل هذه التأثيرات

نبهت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وهواة الفلك إلى ان المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حالياً تطور إلى عاصفة متوسطية تقترب من الساحل الغربي خلال ساعات مصحوبة برياح قوية.

وقالت مؤسسة رؤية في بيان صادر عنها أن “المنخفض الجوي تطور إلى عاصفة متوسطية medicane وتقترب من السواحل الغربية من ليبيا بالساعات القليلة القادمة والتأثيرات المتوقعة هي:-

ــ رياح شمالية قوية قد تتجاوز 70 ك/س

ــ إضطراب شديد بالبحر وإرتفاع الموج قد يصل 5 أمتار.

ــ أمطار قد يكون بعضها غزير ببعض مناطق الساحل الغربي.

وفي تقرير سابق لخبراء الارصاد عن حالة الطقس في ليبيا أشار إلى أن من المتوقع ان يتطور المنخفض الجوي إلى عاصفة متوسطية (ميديكان ) اطلق عليه اسم هيليوس، مابين مالطا وصقلية ليلة أمس.

ووفقا للتقرير من المتوقع ان تلتف العاصفة وترتد للجنوب اليوم نحو الساحل الغربي وتصل مساءاً لكن مع تراجع قوتها .

واضاف التقرير ان ليلة الجمعة وفجر السبت تصل العاصفة إلى غرب ليبيا مع رياح قوية تتجاوز 80 كلم / ساعة , وبحر هائج الموج ، ايضا طقس بارد وامطار منتظرة تكون رعدية وربما غزيرة ببعض مناطق الشمال الغربي .

واشار التقرير إلى أن العاصفة ستتراجع قوتها جنوب مالطا وقبل قدومها لساحل بلادنا ولن تشكل خطر على مناطقنا ولكن ستصل كمنخفض عميق مصحوب برياح قوية مشابهة لليوم .