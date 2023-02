رايت لايفلي هود: إيطاليا والاتحاد الأوروبي مساهمان بمعاناة المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا- اتهم تقرير إخباري نشرته مبادرة “رايت لايفلي هود” الخيرية السويدية السلطات الإيطالية بالعمل على إيذاء المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مباشر.

ونقل التقرير الوارد باللغة الإنجليزية وتابعته وترجمت ما يخص الشأن الليبي منه صحيفة المرصد عن مديرة الاتصالات في المبادرة “سيمونيتا غولا” تأكيدها تسبب خفر السواحل الليبيين بالكثير من معاناة المهاجرين غير الشرعيين المسافرين لأوربا انطلاقًا من الشواطئ الليبية.

وقالت غولا: “تتحمل الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي اللوم عن خفر السواحل الليبيين، فعوضًا عن الاستثمار في مهام البحث والإنقاذ المنسقة على مستوى أوروبا كما اقترحنا ومنظمات غير حكومية أخرى استثمر الجانبان في تدريب وتجهيز خفر هؤلاء لاعتراض المهاجرين غيؤر الشرعيين واحتجازهم”.

وتابعت “غولا” قائلة: “ينقل خفر السواحل الليبيون المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز احتجاز لا وجود فيها لأي من حقوق الإنسان، ويتعرضون فيها للتعذيب والانتهاكات وهم يفضلون الموت في البحر الأبيض المتوسط على العودة إلى ليبيا مع هؤلاء”.

ترجمة المرصد – خاص

