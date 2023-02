اكتشفت فرق جهاز الطب العسكري الليبي في تركيا 9 جثث لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليها في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي هز ولايات جنوب تركيا الأيام الماضية.

ووفقا لمنشور للجهاز عبر صفحته بفيسبوك الخميس فإن حصيلة عمل الفريق لليوم الثاني تمثلت في علاج 14 طفلا إلى جانب 28 مدنيا متعددي الإصابات ومعالجة 17 حالة مرضية في محافظة هاتاي التركية.

وأكد الجهاز تجهيز الفريق لعيادتين دائمتين داخل حيين من الأحياء المتضررة خلال الزلازل.

عمليات الإنقاذ

من جانبه، قال الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط في مداخلة مع ليبيا الأحرار إن الفريق الليبي في تركيا تمكن من القيام بعمليات ولادة قيصرية إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمتضررين من الزلزال.

وأشار مرسيط إلى انتشال الفريق الليبي 24 جثمانا من تحت الأنقاض إلى جانب نقل مصاب إلى مستشفى أضنة، مؤكدا أن الفريق يعمل بشكل متناسق مع كافة فرق الإنقاذ التي وصلت من مختلف دول العالم.

ويعتبر الفريق الليبي أول فريق عربي ينشئ مستشفى ميداني في تركيا منذ وصوله، وأجرى داخله 39 عملية جراحية بينها ولادتين قيصريتين إلى جانب رصد 5 حالات تحت الأنقاض وانتشال 17 جثة أغلبهم من الجنسية السورية .

وطمأنت السفارة الليبية بأنقرة أهالي الفريق الليبي المكلف بعمليات البحث والإنقاذ في جنوب تركيا بأنهم بخير وصحة جيدة ويقومون بمهامهم على أكمل وجه.

المصدر: ليبيا الأحرار + جهاز الطب العسكري

The post بأياد ليبية.. إنشاء أول مستشفى ميداني عربي وعلاج عشرات المتضررين من الزلازل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار