الديباني: التعديل الـ13 بمثابة إعادة تدويل للخلافات الخاصة بالقاعدة الدستورية

الوطن| رصد

قال الباحث القانوني عبدالله الديباني، إن التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، لم يأت بحل يفضي إلى الوصول للانتخابات، بل أرجأ التفاصيل المتعلقة بانتخابات الرئيس وشروط الترشح لمنصب الرئيس والقوانين الخاصة به، وهي النقاط التي تعتبر محل خلاف وعدم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، وهو بمثابة إعادة تدويل للخلافات الخاصة بتعديل القاعدة الدستورية.

واعتبر أن إقرار البرلمان التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري لا يشير إلى أن قاعدة الانتخابات أصبحت جاهزة، فالقاعدة الدستورية لا يمكن القول إنها جاهزة إلا بعد أن يتم التوافق على القوانين الانتخابية، مضيفاً “هناك غايات عند بعض الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد الليبي في مجلسي الدولة والنواب لإقصاء بعض الشخصيات التي تمتلك طبقة شعبية ورواداً وناخبين يريدونها”