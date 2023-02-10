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عضو بالنواب يشارك في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي “حسن البرغوثي” مُمثلاً لرئيس مجلس النواب في أعمال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس البرلمان العربي.

وناقشت اللجنة التحضيرية، مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي التي تتمحور حول التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي.
كما ناقشت اللجنة، كذلك التوصيات المُقترحة لمواجهة هذه المشكلة واعتماد الوثيقة تمهيداً لرفعها إلى المؤتمر الذي سوف ينعقد يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”.

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الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الخامس البرلمان العربي عضو بالنواب

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صحيفة الساعة 24

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