حكومة الوحدة الوطنية توضح بشأن حفل 17 فبراير وحقيقة استقدام فنانين

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية توضيحاً صحفياً بشأن احتفال ذكرى ثورة 17 فبراير، بعد انباء بشأن التعاقد مع فنانين لإحياء الحفل.

ونشر محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة بياناً صحفياً، ينفي علاقة الحكومة بإستقدام ” حمو بيكا و عمر كمال و سمارا ” في حفل 17 فبراير.

وأكد البيان أن ” حفل الحكومة يتضمن عرض عسكري وفنانين ليبيين وفرق شعبية ليبية تتغنى بالثورة والشهداء ولوحات فنية تخلد ذكرى الشهــداء ضمن عرض فني بإسم نستولجيا الثورة”، نافياً كل ما يشاع عكس ذلك .

ويوم أمس، أعلن الفنان الشعبي المصري حمو بيكا، إحياءه حفل في منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم الثامن عشر من فبراير الجاري في ذكرى احياء 17 فبراير بدعوة من عبدالغني الككلي .

وظهر حمو بيكا، في مقطع فيديو قائلًا : ” انتظروني يوم 18 فبراير في أقوى حفلة بطرابلس الليبية في عيد ثورة 17 فبراير بأمر الله، مخاكو حمو بيكا هنقضي أقوى حفلة لأخواتي الليبيين”.

وأضاف قائلًا : “أنتظروني في أول مرة بليبيا بطرابلس بحي ابو سليم لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير”.

وفي السياق، أعلن مطرب المهرجانات المصري عمر كمال التعاقد معه لاحياء حفل أبوسليم، قائلا : انتظروني في حفلة ثورة 17 فبراير المجيدة .

وذكرت وسائل الإعلام أن التعاقد مع الفنان عمر كمال بمقابل يصل الى 450 الف دولار مقابل إحياء الاحتفالات الوطنية بمناسبة ذكرى ال17 فبراير.