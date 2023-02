ليبيا – قلل تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية من شأن تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي المرتبطة بوجود القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن إعلان باتيلي المتمحور حول وجود خطوة إجرائية سامحة بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب يناقض واقع عدم وجود خطوات ملموسة في ظل بقاء وجود العديد من هؤلاء على الأراضي الليبية.

وبين التقرير أن تركيا لا زالت تنشر مرتزقة سوريين في ليبيا، في وقت لم ينسحب فيه سوى عدد قليل من المقاتلين الأجانب تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post رويترز: لم يغادر ليبيا سوى عدد قليل من المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية