القيادة العامة تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والاسعافات الأولية وسيارات الإسعاف إلى سوريا

أكد مصدر عسكري، استمرار الرحلات الجوية من بنغازي إلى سوريا التي تحمل المساعدات الإنسانية والاسعافات الأولية وسيارات الإسعاف، تنفيذا لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، بتسيير جسر إغاثي.

المصدر، العسكري، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أشار إلى أن عدد الرحلات الليبية التي وصلت سوريا بلغ الـ 5 رحلات محملة بالمواد الغذائية والاسعافات الأولية والفرق الطبية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وصول عدد من الطائرات المرسلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى مطار اللاذقية، محملة بمساعدات طبية وإغاثية وسيارتي إسعاف.

وكانت القيادة العامة قد أرسلت الثلاثاء أول طائرة مساعدات إغاثية وطبية وسيارة إسعاف والتي هبط على مطار حلب.

وفجر الإثنين، ضرب زلزالين عدة محافظات بشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.

وأسفر الزلزالين عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، حيث لازالت فرق الإنقاذ في سوريا تسابق الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال.