السفير التركي: بإمكان الليبيين إحضار مساعداتهم العينية إلى مقر سفارتنا

وجه السفير التركي كنعان يلماز الشكر إلى الليبيين على تقديم المساعدات إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن التركية.

وشارك يلماز في شعائر صلاة الجمعة بمسجد بن نابي إذ خصص إمام المسجد عبد الرزاق امشيرب خصص الخطبة عن نصرة المسلمين

كما خصص القائمون على المسجد صندوقا لجمع الأموال من الليبيين لإرسالها إلى تركيا وسوريا، فيما رفعوا العلمين اللليبي والتركي فقط دون علم سوريا على حائط المسجد.

وعقب الصلاة تلقى السفير التركي العزاء في ضحايا الزلزال، وقال في تصريحات إعلامية: “أشكر الليبيين على تقديم المساعدات العينية والدعوة لإقامة صلاة الغائب على الضحايا في ميدان الشهداء وتاجوراء”.

وأضاف: “أكثر من 10 مدن تعرضت للزلزال، وعقب الزلزال تلقينا رسائل الدعم والتعازي ودعوات المساعدة، وحكومة الوحدة أرسلت المساعدات وفرق الإنقاذ والبحث، وهناك الاستعدادت لإرسال المساعدات العينينة للأماكن المتضررة من الزلزال.

ودعا السفير التركي المواطنين الليبيين إلى إحضار المساعدات العينية إلى مقر السفارة التركية.