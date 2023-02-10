زلزال سوريا وتركيا.. فريق حكومة الدبيبة يواصل أعمال البحث في تركيا

تواصل الفرق الليبية المكونة من أجهزة طب الطوارئ، والدعم والطب العسكري، والمباحث الجنائية، وهيئة السلامة المدنية، صباح اليوم الجمعة، مساعدة السلطات التركية في استخراج العالقين تحت الأنقاض وانتشال الجثث وإجراء عمليات الإسعاف الميداني.

وقام الفريق الطبي الذي يعمل داخل المناطق المنكوبة في تركيا بأجراء 39 عملية جراحية بين متوسطة وبسيطة وولادة قيصرية، وفقا لبيان صادر عن حكومة الوحدة صدر قبل يومين ونشرته على منصة “حكومتنا” بينت فيه أن الفريق أجرى في أول يوم عمل له عمليات داخل المستشفى الميداني التابع للفريق تشمل 14 عملية متوسطة و23 عملية صغرى و2 عملية ولادة قيصرية.

وأشارت الحكومة إلى أن المستشفى الميداني التابع للفريق هو المستشفى العربي الوحيد الذي تم إقامته في تركيا حتى الآن. كما تمكن الفريق من انتشال 17 جثة تحت الأنقاض ورصد 5 أطفال عالقين تحت الأنقاض يجري العمل على إخراجهم. ولفتت الحكومة إلى أن معظم الحالات التي تم علاجها من الجنسية السورية.

يشار إلى أن حكومة الوحدة تشارك ضمن عشرات الدول في مساندة تركيا لمواجهة كارثة الزلرال المدمر، فيما تم دعم سوريا بشحنات متواضعة من المواد الإغاثية وصلت من مدينة بنغازي على متن طائرات شحن سورية.