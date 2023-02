مساعٍ لتسريع تنفيذ مشروع محطة الركاب المحلية والدولية بمطار طرابلس الدولي

ليبيا- التقى وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي مع وفد ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس” بحضور وكلاء ومسؤولين عملين بالوزارة.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن اللقاء شهد استعراض ومناقشة مشروع تصميم وتنفيذ محطة الركاب المحلية والدولية بمطار طرابلس الدولي.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا أيضا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بسير العمل في المشروع.

