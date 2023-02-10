عضو المجلس الرئاسي الليبي: كل الأطراف تتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات

يرى عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن كل الأطراف في ليبيا تتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات.

وقال عضو المجلس الرئاسي، في تصريحات تلفزيونية له، إن كل طرف من الأطراف، يريد أن يكون حاكما، لا أن يشترك في الحكم، بل أن يصبح صاحب السلطة المطلقة.

وأكد الكوني على أهمية إجراء الانتخابات كحل للأزمة الليبية، داعيا إلى مد فترة الحملات الانتخابية إلى عام على الأقل بهدف إفراز شخصيات قادرة على إدارة التناقضات في ليبيا.

كما يرى الكوني، أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قادرة على إجراء الانتخابات، ووصفها بأنها حكومة معترف بها دوليا _ على حد وصفه.

وخلال اللقاء التلفزيوني، ألمح الكوني إلى وجود حالة من التوافق بين الأطراف داخليا وخارجيا على عدم إجراء الاستحقاق؛ لأن ذلك يصب في مصلحتهم جميعا.