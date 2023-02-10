النهر الصناعي: صيانة في أحد المسارات تستدعي تخفيض المياه المخصصة لبعض المدن

الوطن| رصد

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اعتزام فرق العمل صيانة المسار s/s في منظومة السرير/ سرت-تازربو/ بنغازي، لضمان إستمرار التدفق المائي، خلال شهر فبراير الحالي، مما يستدعي تخفيض كميات المياه المخصصة لكل المدن والقرى الواقعة على المسار، من جالو/ اوجلة جنوباً وحتى سرت غرباً وبنغازي شرقاً.

وأفادت إدارة التشغيل والصيانة بالمنظومة بأن خطة العمل تستغرق مدة (30) يوماً، مؤكدة أن الإمداد المائي لكافة المناطق لن يتوقف أبداً.

وناشد الجهاز المواطنين للتحلي بالصبر والمحافظة على المياه وعدم الإسراف بها، مشدداً على أن الإصلاحات تصب في مصلحة المواطن، مما يضمن تدفقاً مائياً مستمراً، وإنتاجية أفضل، للمحافظة على سلامة المنظومة والاستعدادات لفصل الصيف، حيث يتزايد الطلب على المياه بنحو كبير.