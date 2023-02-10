شاهد.. رؤية توضح بشأن الهزة الأرضية في المرج

أصدرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته توضيحاً بشأن الهزة الارضية الخفيفة التي تعرضت لها يوم أمس الخميس مدينة المرج شرق ليبيا.

وقالت المؤسسة في بيان مقتضب صادر عنها، “تأكيدا على ما شعر به سكان مدينة المرج البارحة فنؤكد أنها هزة أرضية خفيفة قد سجلتها بعض المراصد العالمية وكانت قوتها بحدود 2 على مقياس ريختر”.

وأبلغ مواطنون بمدينة المرج الليبية (شرقي ليبيا)، مساء أمس الخميس عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة، بحسب وسائل اعلام محلية .

وفجر الإثنين، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وفي السياق، رصد المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء و البراكين، الاربعاء هزة أرضية جديدة قبالة مالطا ( 120 كم جنوبًا ) على عمق 10 كم تحت قاع البحر بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر .

وفيما يلي صورة لأحد المراصد الدولية توضح تفاصيل الهزة :