الساعدي لـ “ليبيا الحدث”: الامداد المائي لكل المناطق لن يتوقف

أوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، بأن الجهاز شرع بأعمال الصيانة لمسار السرير سرت تازربو بنغازي لمدة 30 يوماً، بهدف ضمان استمرار التدفق المائي للمدن والقرى الواقعة على مسار منظومة السرير سرت تازربو بنغازي، بسبب أعمال صيانة طارئة ومهمة وحساسة لصحة أنابيب المياه وكانت هذه الأعمال مؤجلة لعدة أسباب لوجستية وفنية سابقا.

الساعدي، وفي تصريحات لـ “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن الامداد المائي لكل المناطق لن يتوقف، حيث تتطلب اعمال الصيانة، تخفيض كميات المياه المخصصة لكل المدن والقرى الواقعة على المسار من جالو أوجلة جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا.

وشدد الساعدي علي جميع المواطنين بالمساعدة الجادة بخصوص الإرشاد الصحيح لاستخدام المياه لمصلحته، وللحفاظ علي هذا المشروع الحيوي، والمحافظة على المياه أثناء اعمال الصيانة وبعد الأعمال.