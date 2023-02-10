النهر الصناعي يُخفض المياه بمسارات منظومة السرير لـ 30 يوما لهذا السبب

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الجمعة، تخفيض كميات المياه المخصصة لكل المدن والقرى الواقعة على المسار من جالو- أوجلة جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح الجهاز أنه سيشرع في أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية على مسار “السرير- سرت- تازربو- بنغازي” خلال شهر فبراير الجاري على أن تستمر لمدة 30 يوما، لافتا إلى أن الإمداد المائي لكل المناطق لن يتوقف أبدا.

وناشد الجهاز المواطنين بالتحلي بالصبر والمحافظة على المياه وعدم الإسراف والإفراط فيها، مشددا على أن أعمال الصيانة والإصلاحات تصب في مصلحتهم عبر ضمان تدفق المياه باستمرار وبإنتاجية أكبر، استعدادا لفصل الصيف حيث يزداد الطلب.