ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أنه لا خيار الآن إلا الانتخابات، وما يعطلها عدم وجود قانون انتخابي عادل منبثق عن أساس دستوري.

الدبيبة أوضح في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات ندوة “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة” المنظمة من قبل اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات تابعتها صحيفة المرصد أن حكومته قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في الانتخابات.

وتابع الدبيبة قائلًا: “فقد تمكنت وزارة الداخلية من إجراء محاكاة للعملية التأمينية تم تنفيذها في مناطق ليبيا من الشرق إلى الغرب والجنوب، وإننا منفتحون للاستماع لأي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات حتى نقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة”.

وقال الدبيبة: “ندعم بقوة جهود المبعوث الأممي التي تهدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق وتنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية والضغط الإيجابي المبذول منه مع كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات، وقد أطلقنا مبادرات لدعم التعلم الديموقراطي من خلال برلمان الشباب إلى انتخابات المجالس الشبابية”.

وبين الدبيبة بالقول: “واستئنفنا أيضا إجراء الانتخابات البلدية المتوقفة منذ سنوات”.

Shares

The post الدبيبة: عدم وجود قانون انتخابي عادل منبثق عن أساس دستوري يعطل الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية