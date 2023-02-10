آخر تطورات الليبيين في تركيا.. الكشف عن مصير العائلة الليبية تحت الانقاض

كشف السفير الليبي في أنقرة مصطفى القليب، اليوم الجمعة أنه تم إخراج عائلة ليبية مكونة من أم وابنتها وحفيدها الرضيع من تحت الأنقاض في أنطاكيا وهم بحالة جيدة .

وأوضح القليب في تصريحات صحفية حول تطورات أوضاع المواطنيين الليبيين في المناطق التركية التي ضربها الزلزال الى انه تم إخراج 4 طلاب من مدينة قيصري، ثلاثة منهم سيتم إيواؤهم في أنقرة والرابع طلب المغادرة إلى ليبيا.

وقال القليب انه يجري حاليا خلال هذه الساعات التنسيق لإخراج عدد 22 طلاب من مدينة ديار بكر حيث تم التواصل معهم عن طريق القنصلية في اسطنبول وتقديم المساعدة اللازمة لهما.