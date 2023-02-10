الأرصاد الجوية توضح بشأن حدوث عاصفة بالمناطق الغربية

نفى المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبيةـ محي الدين علي، اليوم الجمعة الانباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية حول تزايد سرعة الرياح وتحولها إلى عاصفة تشمل المناطق الغربية.

وأكد علي، في تصريحات صحفية على ان سرعة الرياح ستبدأ تدريجيا في التراجع ابتداء من مساء يوم غد السبت وتشهد استقرارا يوم الأحد .

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة على أغلب المناطق لا تزال تشهد انخفاضا خلال اليومين القادمين .

وأضاف علي الى ان الساحل الغربي وبعض المناطق ييشهد تكاثرا للسحب مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة بين الخفيفة والمتوسطة.