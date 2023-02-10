عاصفة متوسطية تقترب من الساحل الغربي لليبيا

العنوان-طرابلس

قالت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء غير الحكومية في ليبيا أن منخفضا جويا يضرب المنطقة في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه يتطور إلى عاصفة متوسطية تقترب من الساحل الغربي خلال ساعات مصحوبة برياح قوية.

وأوضحت رؤية أن العاصفة المتوسطية “ميديكان” تقترب من السواحل الغربية من ليبيا في الساعات القليلة القادمة.

وتوقعت رؤية أن تكون سرعة الرياح الشمالية قوية قد تتجاوز 70 كيلو متر في الساعة، وأن البحر سيشهد اضطرابا وارتفاع الموج قد يصل 5 أمتار، بالإضافة إلى أن الأمطار قد يكون بعضها غزير ببعض مناطق الساحل الغربي.