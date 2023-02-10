الكشف عن مخطط للقضاء على سيف الإسلام القذافي

كشف تقرير لصحيفة “L’Antidiplomatico” الإيطالية، عن مخطط بريطاني للقضاء على المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وأفاد تقرير الصحفية أن نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، اجتمعت في وقت سابق بأهل الزنتان، بغرض التخطيط لتصفية سيف الإسلام، وأنه هو القوة القاهرة، التي تسببت في عدم إجراء الانتخابات، عام 2021م.

ولفتت الصحيفة الايطالية الى ان مليشيات طرابلس تسعى لإعادة تنظيم نفسها، تحت مظلة “لواء ثوري” وهمي، والذي من المحتمل أن يتم الإعلان عنه يوم 17 فبراير القادم.

وقال التقرير ان البريطانيون والأمريكان، لا يريدون إجراء الانتخابات في ليبيا، طالما أن سيف الإسلام القذافي على قيد الحياة، ومن حقه الترشح، والآن يريد البريطانيون إنهاء الأمر على طريقتهم، وفق صحيفة “L’Antidiplomatico” الإيطالية.