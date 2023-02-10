النهر الصناعي: خفض إمدادات المياه بسبب أعمال الصيانة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خفض كميات المياه المخصصة للمنطقة الواقعة على المسار 3جالو- أوجلة3 جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا.

وأوضح الجهاز أن أسباب التخفيض تعود إلى أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والتي ستستغرق 30 يوما، استعدادا لفصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على المياه بشكل كبير.

وأكد الجهاز أن الإمداد المائي لكافة المناطق لن يتوقف أبدا وإن الغرض منها ضمان تدفق مائي مستمر وإنتاجية أفضل للحفاظ على سلامة المنظومة.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كافة المواطنين التحلي بالصبر والمحافظة على المياه وعدم الإسراف والافراط فيها.