شركة الكهرباء: الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر ناتجة عن أعطال طارئة بسبب المطر والرياح القوية

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء أنه لا يوجد عجزًا في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ولا طرح أحمال، موضحةً أن الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها تلجأ إلى فصل التيار الكهربائي المبرمج عند حدوث الانقطاعات حتى يتمكن مهندسو وفنيو الشركة من البدء في أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأحاطت الشركة بأن مكاتب الصيانة بكافة المناطق تعمل على مدار الـ 24 ساعة مواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة التيار الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية.

