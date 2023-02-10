جهاز النهر الصناعي الليبي يعلن تخفيض تدفق المياه لإجراء إصلاحات بمسارات منظومة السرير

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الليبي، اليوم الجمعة، تخفيض تدفق المياه لبعض المدن لإجراء إصلاحات بمسارات منظومة السرير.

وقال الجهاز في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، إنه سيجري أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية على مسار «السرير- سرت- تازربو- بنغازي» خلال شهر فبراير الجاري وسوف أن تستمر لمدة 30 يوماً.

وأضاف أن هذه الأعمال تستوجب تخفيض كميات المياه المخصصة لكل المدن والقرى الواقعة على المسار من جالو- أوجلة جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا، لكنه أكد أن الإمداد المائي لكل المناطق «لن يتوقف أبدا».

وطالب الجهاز المواطنين بالتحلي بالصبر والمحافظة على المياه وعدم الإسراف والإفراط فيها، مشدداً على أن أعمال الصيانة والإصلاحات تصب في مصلحتهم عبر ضمان تدفق المياه باستمرار وبإنتاجية أكبر، استعداداً لفصل الصيف حيث يزداد الطلب.

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