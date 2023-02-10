الفريق العمامي: هناك معضلة في التفريق بين من يوجد في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعية والمرتزقة

أشاد رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الفريق مراجع العمامي، باعتماد لجان التواصل بين ليبيا والسودان والنيجر، آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات، حول من يوجدون بالأراضي الليبية من مرتزقة ومقاتلين أجانب، وحركات معارضة ينتمون لدول الجوار الأفريقي، تمهيداً لإخراجهم بشكل نهائي.

الفريق مراجع العمامي، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أوضح إنه “ليس من السهل تحديد المدة، أو حتى وضع تقدير لعدد المرتزقة الأفارقة، أو الموعد المتوقع لانسحابهم الفعلي، وتبقى المعضلة في التفريق بشكل دقيق بين من يوجد فوق أراضينا جراء الهجرة غير الشرعية، وبين المرتزقة وحركات المعارضة”.

واعتبر أن من العقبات التي يطرحها بعض المراقبين بشأن رفض قطاع من المرتزقة الأفارقة العودة، لانتمائهم لحركات معارضة أو جماعات إرهابية، وصدور أحكام جنائية مشددة بحق بعضهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي يباشر فعلياً خطة عمل تستهدف مصالحات بين بعض حركات المعارضة ودولهم، وتسوية عودة حالات أخرى.