باتيلي وتاياني يطالبان المجتمع الدولي بتوحيد موقفه لإجراء إنتخابات وطنية شاملة

تباحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الجمعة، في روما، مع وزير الخارجية في إيطاليا أنطونيو تاياني، حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكّد باتيلي أن اللقاء كان بناء وفق تدوينة له على موقعه الرسمي بتويتر، معربا عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وأضاف باتيلي “جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري. كما طالبنا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لاجراء انتخابات وطنية شاملة.”